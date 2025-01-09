📚 В Волгоградской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников - самого массового интеллектуального испытания в стране.
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📚 В Волгоградской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников - самого массового интеллектуального испытания в стране.