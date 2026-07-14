В ходе ночных атак поражены локомотивы, военные склады и объекты ТЭК противника В ночь на 14 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что стало беспокой.
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В ходе ночных атак поражены локомотивы, военные склады и объекты ТЭК противника В ночь на 14 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что стало беспокой.
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