В России тотальный дефицит рабочих кадров. Что происходит с зарплатами?

Дефицит 2–4 млн занятых сохранится в РФ как минимум до 2030 года. Обзор российского рынка труда консалтинговой компании «Яков и партнеры» прогнозирует постепенный рост нехватки рабочих рук до величины в 2–4 млн человек.
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