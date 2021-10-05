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Незнакомец до полусмерти избил псковича на станции метро «Комендантский проспект»

Незнакомец до полусмерти избил псковича на станции метро «Комендантский проспект»

В Приморском районе Петербурга выясняются обстоятельства нападения на приезжего. Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, 4 октября в городскую больницу № 3 доставили в тяжёлом состоянии 48-летнего жителя Псковской области.

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