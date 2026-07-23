Аэропорт Внуково временно перешел на особый режим работы

Shutterstock Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию Борислав Агаджанов В столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на использование воздушного пространства.
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