Боец Алексеева о деле боксерши Хелиф: мы не видели, в трусы не залазили

Российская девушка - боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева назвала неоднозначной ситуацию, которая происходит вокруг алжирской боксерши Иман Хелиф, отметив, что некоторые люди могут просто хайпиться на сложившейся ситуации.