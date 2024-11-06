Боец Алексеева о деле боксерши Хелиф: мы не видели, в трусы не залазили

Российская девушка - боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева назвала неоднозначной ситуацию, которая происходит вокруг алжирской боксерши Иман Хелиф, отметив, что некоторые люди могут просто хайпиться на сложившейся ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии