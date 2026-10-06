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Царьград

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В Армении рак груди на IV стадии стали выявлять втрое реже

В Армении рак груди на IV стадии стали выявлять втрое реже

Доля случаев рака молочной железы, выявляемых в Армении на последней стадии, за шесть лет снизилась с 40% до 13%, сообщила консультант Минздрава по онкологии Айкуи Геокчян на пресс-конференции.

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