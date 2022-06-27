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Составлен рейтинг всех устройств на Apple Silicon и не только. Можно наглядно понять, какая SoC в каком устройстве на что способна

Составлен рейтинг всех устройств на Apple Silicon и не только. Можно наглядно понять, какая SoC в каком устройстве на что способна

На днях в продажу поступили новые ПК Apple на основе SoC M2. Источник решил сравнить все актуальные компьютеры компании на разных платформах семейства Apple Silicon, а заодно добавить к сравнению новые iPad и несколько поколений iPhone.

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