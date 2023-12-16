Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души

Александр Симаков

Зачем же копировать и повторять то, что есть на западе? А альтернатива Олимпийскому комитету и Олимпийским Играм уже создана, называется Игры БРИКС. Которые пройдут в Казани с 11 по 23 июня. Уже изъявили желание участвовать в этих играх 50 стран. И это ещё не окончательно. Вот и сравним потом НАШИ ИГРЫ с Олимпиадой под эгидой МОК в Париже. Что касается того, что не должны включаться в эти игры западники - то это не наш метод. Участвовать в НАШИХ ИГРАХ могут все желающие, в том числе и страны запада. Но уже по НАШИМ ПРАВИЛАМ! Если игры БРИКС пройдут успешно, на МОК и Олимпийских играх можно будет ставить крест.