ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Россия ставит жирную точку по поводу Олимпийских игр и наших спортсменов без флага и гимна.
Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души
Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П. Пора уже создавать Восточно-азиатский Олимпийский комитет, в который западники включаться не должны - пусть у себя в своём хлеву блеют.
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14 час.
Александр Симаков
Зачем же копировать и повторять то, что есть на западе? А альтернатива Олимпийскому комитету и Олимпийским Играм уже создана, называется Игры БРИКС. Которые пройдут в Казани с 11 по 23 июня. Уже изъявили желание участвовать в этих играх 50 стран. И это ещё не окончательно. Вот и сравним потом НАШИ ИГРЫ с Олимпиадой под эгидой МОК в Париже. Что касается того, что не должны включаться в эти игры западники - то это не наш метод. Участвовать в НАШИХ ИГРАХ могут все желающие, в том числе и страны запада. Но уже по НАШИМ ПРАВИЛАМ! Если игры БРИКС пройдут успешно, на МОК и Олимпийских играх можно будет ставить крест.
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13 час.
В С
Эт - точняк.
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5 час.
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