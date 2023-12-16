Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Я Вас умоляю! В смысле не делать таких опрометчивых заявлений. 😂 Казахстан поставляет нефть в Европу по единственном..."А не нужно было ...
  • Серж Южанин
    «Их там в бункере...
  • Серж Южанин
    «Их там в бункере...

Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души

Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души

ГЕОПОЛИТИКА  ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Россия ставит жирную точку по поводу Олимпийских игр и наших спортсменов без флага и гимна.

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Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П.                                                                                                       Пора уже создавать Восточно-азиатский Олимпийский комитет, в который западники включаться не должны - пусть у себя в своём хлеву блеют.
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14 час.
Александр Симаков
Зачем же копировать и повторять то, что есть на западе? А альтернатива Олимпийскому комитету и Олимпийским Играм уже создана, называется Игры БРИКС.  Которые пройдут в Казани с 11 по 23 июня. Уже изъявили желание участвовать  в этих играх 50 стран. И это ещё не окончательно. Вот и сравним потом  НАШИ ИГРЫ с Олимпиадой под эгидой МОК в Париже. Что касается того, что не должны включаться в эти игры западники - то это не наш метод.  Участвовать  в НАШИХ ИГРАХ могут все желающие,  в том числе и страны запада. Но уже по НАШИМ ПРАВИЛАМ! Если игры БРИКС пройдут успешно, на МОК и Олимпийских играх можно будет ставить крест.
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13 час.
В С
Эт - точняк.
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5 час.

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