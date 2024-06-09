Три страны НАТО выступили против идеи Макрона направить военных на Украину

Welt: ФРГ и Италия выступили против идеи Макрона направить военных на Украину Правительства Германии, Италии и Испании выступают против идеи президента Франции Эммануэля Макрона направить военных инструкторов на Украину, сообщила немецкая газета Welt.
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