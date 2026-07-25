Социолог Абрамов: расчет на коллапс и деморализацию россиян не оправдался

МОСКВА, 25 июля, ФедералПресс. Ставка внешних сил на социально-экономический коллапс и деморализацию российского общества не сработала – напротив, в стране укрепляется «новая нормальность», основанная на прагматизме и уверенности в завтрашнем дне.
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