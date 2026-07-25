ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Социолог Абрамов: расчет на коллапс и деморализацию россиян не оправдался

Социолог Абрамов: расчет на коллапс и деморализацию россиян не оправдался

МОСКВА, 25 июля, ФедералПресс. Ставка внешних сил на социально-экономический коллапс и деморализацию российского общества не сработала – напротив, в стране укрепляется «новая нормальность», основанная на прагматизме и уверенности в завтрашнем дне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии