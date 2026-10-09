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Царьград

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Мария Захарова прокомментировала возвращение Звинчука из Черногории

Мария Захарова прокомментировала возвращение Звинчука из Черногории

Мария Захарова с юмором прокомментировала возвращение Михаила Звинчука и его жены из Черногории. Их задержание властями этой страны вызвало требования объяснений от Российского посольства, ссылавшегося на интересы национальной безопасности.

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