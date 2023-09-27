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“Решение УЕФА: первый шаг к формированию потока хороших новостей” — Губерниев

“Решение УЕФА: первый шаг к формированию потока хороших новостей” — Губерниев

Предложение исполкома УЕФА по допуску российских команд U 17 может стать первой хорошей новостью, количество которых к весне может стать гораздо больше, заявил «Матч ТВ» ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

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