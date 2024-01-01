Ближний Восток: суета вокруг Йемена – предвестие новой региональной войны?

«Стражи процветания» спешат на подмогу израильтянам и слабеющему Байдену, однако могут нарваться на адекватный ответ 19 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин пафосно объявил о начале операции «Стражи процветания» по защите «свободы судоходства в Красном море».
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