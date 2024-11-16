FT: Solana ETF и другие фонды экзотических криптовалют могут быть одобрены в следующем году

После победы Дональда Трампа на выборах индустрия криптовалют в США ожидает значительных изменений. Эксперты считают, что это может привести к росту числа криптовалютных ETF, включая фонды на основе токенов Solana, XRP и Litecoin, которые ранее не получали одобрения от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по итогам следующего года.