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В Службе внешней разведки России раскрыли цель визита Нарышкина в КНДР

В Службе внешней разведки России раскрыли цель визита Нарышкина в КНДР

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ обсудили международную обстановку, региональную безопасность и улучшение взаимодействия в условиях давления внешних сил.

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