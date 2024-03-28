В Службе внешней разведки России раскрыли цель визита Нарышкина в КНДР

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ обсудили международную обстановку, региональную безопасность и улучшение взаимодействия в условиях давления внешних сил.
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