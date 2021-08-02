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В Приамурье на контроле обстановка после прохождения обильных осадков

В Приамурье на контроле обстановка после прохождения обильных осадков

В связи с выпадением осадков ливневого характера вероятность подтопления дорог, приусадебных участков остается чрезвычайно высокой как при прохождении паводков на малых реках, так и при формировании паводков на равнинных территориях области.

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