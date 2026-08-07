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Курские новости

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В Курске с 7 августа закроют улицу Карла Маркса

В Курске с 7 августа закроют улицу Карла Маркса

Движение перекроют для ремонта теплосети, возобновить его планируют к утру 10 августа.С вечера 7 августа в Курске временно закроют автомобильное движение на улице Карла Маркса, рассказали в администрации областного центра.

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