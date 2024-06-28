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  • Ромка
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Дело возбудили на Сахалине после того, как мальчика ударило током на опоре ЛЭП

Дело возбудили на Сахалине после того, как мальчика ударило током на опоре ЛЭП

На Сахалине 11-летний мальчик пострадал от удара током на ЛЭП. После несчастного случая возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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