Советник Подоляк: Запад виноват в провале контрнаступления ВСУ и огромных потерях украинской армии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о том, что «выпадения из графика» поставок вооружения и боеприпасов странами НАТО, стало причиной провала наступления украинских вооруженных сил.
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