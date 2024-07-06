Рябков отметил необходимость внесения корректировок в ядерную доктрину РФ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ситуация вокруг спецоперации показала, что нужно внести концептуальные дополнения и корректировки в ядерную доктрину РФ, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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