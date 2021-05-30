Приютила, полюбила, нахлебалась

5МИНУТКАПолитикаПриютила, полюбила, нахлебалась Аня работала на конезаводе не первый год. Нет, она не возилась с лошадьми, а всего лишь была обычным рядовым бухгалтером.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaДа ну, совсем уж...Схему придумал он со своей сожительницей, а мастер, походу, в сговоре был. Легенду придумал о том, что жена Андрюху из дома выгнала. И кто это мог знать, что эта дурочка - Аня этого выгнанного подберёт? Букетик полевых цветов всё решил, что ли?оксана оксанаТак придумал не мастер,а Андрюха)Диляра СадыковаНужно удалять повторяющиеся комментарии. Справа вверху от вашего комментария есть галочка. Нажмите. Увидите: «Редактировать. Удалить».оксана оксанаСпасибо,не могла никак найти)Vera DobryaginaЗаодно и мои комментарии стёрли? А так мило общались)))оксана оксанаВообще не поняла,как так получилось)Vera DobryaginaНу если не Вы, значит модераторы сайта сочли эти разговоры лишними)))Танюша МилаяДоверяй ,но проверяй ) Гласит народная мудрость !Диляра СадыковаА, возможно, мошенническая схема, сговор. В основном мошенники действуют апеллируя на человеческие чувства: доброту, жалость, простодушие.Комментировать
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