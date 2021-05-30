5МИНУТКА

269 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Джошуа Рестон
    У меня ворох одежды, квартира и машина. 3 высших+ кандидатская. Но у меня уродливая внешность, длинные ноги, высокий ...Коллега называла ...
  • Джошуа Рестон
    но в чем-то они правы, уроды никому не нужны. От безобразной жены родятся страшные дети, да и невестка должна быть кр...Свекровь настроил...
  • Натали Валуа
    Я бы и предоставлять им ничего не стала, послала бы сразу в пешее путешествие. Больные какие-то на всю голову.Свекровь настроил...

Приютила, полюбила, нахлебалась

Приютила, полюбила, нахлебалась

Аня работала на конезаводе не первый год. Нет, она не возилась с лошадьми, а всего лишь была обычным рядовым бухгалтером.

Вернуться к статье
92
Обсудить
Vera Dobryagina
Да ну, совсем уж...Схему придумал он со своей сожительницей, а мастер, походу, в сговоре был. Легенду придумал о том, что жена Андрюху из дома выгнала. И кто это мог знать, что эта дурочка - Аня этого выгнанного подберёт? Букетик полевых цветов всё решил, что ли?
оксана оксана
Так придумал не мастер,а Андрюха)
Диляра Садыкова
Нужно удалять повторяющиеся комментарии. Справа вверху от вашего комментария есть галочка. Нажмите. Увидите: «Редактировать. Удалить».
оксана оксана
Спасибо,не могла никак найти)
Vera Dobryagina
Заодно и мои комментарии стёрли? А так мило общались)))
оксана оксана
Вообще не поняла,как так получилось)
Vera Dobryagina
Ну если не Вы, значит модераторы сайта сочли эти разговоры лишними)))
Танюша Милая
Доверяй ,но проверяй ) Гласит народная мудрость !
Диляра Садыкова
А, возможно, мошенническая схема, сговор. В основном мошенники действуют апеллируя на человеческие чувства: доброту, жалость, простодушие.

Картина дня

наверх