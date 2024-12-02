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Йеменские хуситы атаковали эсминец и суда снабжения ВМС США в Аравийском море

Йеменские хуситы атаковали эсминец и суда снабжения ВМС США в Аравийском море

Йеменское движение «Ансар Алла» снова атаковало корабли ВМС США, на этот раз хуситы ударили по американскому эсминцу и трем судам снабжения в Аравийском море.

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