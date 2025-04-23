Генералы, взявшие Берлин: как Михаил Катуков стал корифеем танкового дела

Уже в первые месяцы войны он создаст тактику, которая позволит бить немецкие танки.фото: Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»Одним из самых знаменитых танкистов мира стал маршал бронетанковых войск Михаил Катуков.
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