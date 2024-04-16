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«Айлендерс» вышли в плей-офф в 5-й раз за 6 последних сезонов. «Каролина» – соперник по 1-му раунду

Клуб с Лонг-Айленда обыграл «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Патрика Руа одержала 7 побед в последних 8 матчах.

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