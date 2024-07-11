Новое обновление для шутера The First Descendant добавит самую запрашиваемую игрокам...

Новое обновление для шутера The First Descendant добавит самую запрашиваемую игроками функциюНовый лутер-шутер The First Descendant от NAT Games и компании Nexon успешно стартовал на ПК и консолях, собрав внушительную базу активных игроков.
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