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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Новое обновление для шутера The First Descendant добавит самую запрашиваемую игрокам...

Новое обновление для шутера The First Descendant добавит самую запрашиваемую игрокам...

Новое обновление для шутера The First Descendant добавит самую запрашиваемую игроками функциюНовый лутер-шутер The First Descendant от NAT Games и компании Nexon успешно стартовал на ПК и консолях, собрав внушительную базу активных игроков.

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