Учёные доказали, что лучше быть одиноким, чем в «так себе» отношениях

Чтобы прийти к такому заключению, следователи университета Буффало (Нью-Йорк, США) в течение двух лет следили за жизнью двухсот молодых совершеннолетних людей, состоящих в серьезных отношениях, причем неважно — брак это или просто близкие отношения.