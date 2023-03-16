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Учёные доказали, что лучше быть одиноким, чем в «так себе» отношениях

Учёные доказали, что лучше быть одиноким, чем в «так себе» отношениях

Чтобы прийти к такому заключению, следователи университета Буффало (Нью-Йорк, США) в течение двух лет следили за жизнью двухсот молодых совершеннолетних людей, состоящих в серьезных отношениях, причем неважно — брак это или просто близкие отношения.

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