Песков назвал спекуляциями заявления, что Трамп будет посредником по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал "рассуждениями и спекуляциями" публикации о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на грядущих президентских выборах в США может стать посредником по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии