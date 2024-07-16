Песков назвал спекуляциями заявления, что Трамп будет посредником по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал "рассуждениями и спекуляциями" публикации о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на грядущих президентских выборах в США может стать посредником по Украине.