Прогноз магнитных бурь на начало октября 2024 года: как солнечные вспышки могут повлиять на здоровье Ольга ВайленкоМагнитные бури, вызываемые солнечной активностью, продолжают оставаться темой, вызывающей интерес и беспокойство среди многих людей, особенно тех, кто страдает от метеозависимости или хронических заболеваний.
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