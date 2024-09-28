Прогноз магнитных бурь на начало октября 2024 года: как солнечные вспышки могут повлиять на здоровье Ольга ВайленкоМагнитные бури, вызываемые солнечной активностью, продолжают оставаться темой, вызывающей интерес и беспокойство среди многих людей, особенно тех, кто страдает от метеозависимости или хронических заболеваний.