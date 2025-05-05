ТАСС: ВСУ натягивают сетки от БПЛА вдоль дороги в Харьковской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали натягивать металлические сетки, используемые для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вдоль дороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области.
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