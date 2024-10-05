Бывший «вагнеровец» напал с кочергой на приехавших за младенцем российских полицейских

В городе Облучье Еврейской Автономной области (ЕАО) суд приговорил к двум годам условно бывшего бойца ЧВК «Вагнер» 38-летнего Андрея Шерстяных, который напал с кочергой на полицейских, приехавших спасать младенца.
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