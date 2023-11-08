«У „Зенита“ не такая большая обойма»: Аршавин — о возможном уходе Коваленко в аренду

Аренда футболиста в это зимнее трансферное окно маловероятна. Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Александра Коваленко в аренду в зимнее трансферное окно.
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