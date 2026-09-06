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Спорт Уик-Энд

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Почему Семак не использует потенциал самого дорого исполнителя, которому нужен простор на бровке? Стройте игру вокруг него - советы непостороннего

Почему Семак не использует потенциал самого дорого исполнителя, которому нужен простор на бровке? Стройте игру вокруг него - советы непостороннего

«В перерыве Сергей Семак снял с игры Мантуана и выпустил Волкова. Тренер петербуржцев хотел как-то нейтрализовать реактивного Глебова, - делает тактический разбор проваленной «Зенитом» концовки второго тайма матча против ЦСКА (1:2) известный комментатор Геннадий Орлов.

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