Почему Семак не использует потенциал самого дорого исполнителя, которому нужен простор на бровке? Стройте игру вокруг него - советы непостороннего

«В перерыве Сергей Семак снял с игры Мантуана и выпустил Волкова. Тренер петербуржцев хотел как-то нейтрализовать реактивного Глебова, - делает тактический разбор проваленной «Зенитом» концовки второго тайма матча против ЦСКА (1:2) известный комментатор Геннадий Орлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым