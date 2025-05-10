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«Флорида» сократила отставание в серии с «Торонто» (1-2), выиграв 3-й матч – 5:4 ОТ после 0:2 и 1:3. Маршанд забил в овертайме

«Флорида» сократила отставание в серии с «Торонто» (1-2), выиграв 3-й матч – 5:4 ОТ после 0:2 и 1:3. Маршанд забил в овертайме

«Пантерс» одержали первую победу в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (5:4 ОТ, 1-2).  По ходу матча южане уступали со счетом 0:2 и 1:3.

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