Как Евросоюз обманывает Зеленского

Владимир Соловьев

Европа из колонизатора-халявщика, превратилась в донора Украины-халявщика и осталась, при этом, не солоно "хлебавши", согласно русской поговорке. Дальше и сама не знает, что делать и что с ней будет в будущем. То ли родила Европа Украину заново, то ли случился недоношенный выкидыш?