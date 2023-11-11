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Как Евросоюз обманывает Зеленского

Как Евросоюз обманывает Зеленского

Кремль назвал обещания о вступлении Украины в ЕС «морковкой, которая привязана впереди повозки» @ Eliot Blondet/Reuters Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В Кремле прокомментировали декларации о том, что Украине якобы дано окончательное добро на вступление в Европейский союз.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Европа из колонизатора-халявщика, превратилась в донора Украины-халявщика и осталась, при этом, не солоно &quot;хлебавши&quot;, согласно русской поговорке. Дальше и сама не знает, что делать и что с ней будет в будущем. То ли родила Европа Украину заново, то ли случился недоношенный выкидыш?
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