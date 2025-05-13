Школьники Приморья при поддержке FESCO смогут бесплатно посещать летний креативный лагерь «Контур культуры»

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») и Благотворительный фонд «Новый учитель» с 23 июня по 4 июля текущего года организуют креативный лагерь «Контур культуры».
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