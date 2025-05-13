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Школьники Приморья при поддержке FESCO смогут бесплатно посещать летний креативный лагерь «Контур культуры»

Школьники Приморья при поддержке FESCO смогут бесплатно посещать летний креативный лагерь «Контур культуры»

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») и Благотворительный фонд «Новый учитель» с 23 июня по 4 июля текущего года организуют креативный лагерь «Контур культуры».

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