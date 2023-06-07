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Медведев: России нужно остановить врага, а потом начать наступление

Медведев: России нужно остановить врага, а потом начать наступление

У властей Украины нет другого выбора, кроме как пытаться изображать обещанное Западу наступление. Если этого не произойдет, от Владимира Зеленского и его приближенных быстро избавятся, заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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