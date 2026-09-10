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Царьград

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Администрация Осинников отказалась от дистанта из-за медведя

Администрация Осинников отказалась от дистанта из-за медведя

В Кемеровской области родители решили не переводить школьников на дистанционное обучение, несмотря на появление медведя возле школы в Осинниках.

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