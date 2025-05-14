Эксперт рассказала о новой схеме мошенничества с маркетплейсами и "Госуслугами"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Мошенники начали отнимать деньги у россиян через фейковую доставку. Об этом рассказала генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова.
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