Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

Заводы сейчас работают на полную мощность, чтобы телефоны снова появились в магазинах.В Китае за несколько дней раскупили модель телефона Nokia 3210, которая была перевыпущена в честь 25-летия с момента первого выхода устройства в 1999 году.
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