Заксобрание Приангарья приняло Обращение в правительство России об оздоровлении реки Лена

На очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области 16 октября депутаты приняли Обращение в Правительство Российской Федерации о включении реки Лены в федеральные проектно-программные мероприятия по ее оздоровлению.
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