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Депардье гневно осудил Путина

Депардье гневно осудил Путина

Депардье гневно осудил Путина. Почему то я не удивлён. Вот его слова: ⚡️«Российский народ не несёт ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин» — заявил Жерар Депардье Обратите внимание вот на что:.

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