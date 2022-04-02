Депардье гневно осудил Путина. Почему то я не удивлён. Вот его слова: ⚡️«Российский народ не несёт ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин» — заявил Жерар Депардье Обратите внимание вот на что:.