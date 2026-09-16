Физику и математику школьники решают охотнее всего

Физика и математика возглавили рейтинг предметов, которые школьники решают охотнее всего. Это показала аналитика результатов всероссийской контрольной «Выходи решать!».
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