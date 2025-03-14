Кожаные салоны новых Lada очень быстро покрываются складками — уже после 1000 км

# Владельцы новых автомобилей Lada Niva Travel и Lada Aura столкнулись с неожиданной проблемой: кожаная обивка сидений начала покрываться складками, создавая впечатление, что машины прошли десятки тысяч километров.
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