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ИА Регнум

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«Рубикон»: «Молния-ПВО» успешно поражает БПЛА «Лютый» с трех метров в воздухе

Дрон-перехватчик "Молния-ПВО" может сбить в воздухе крупный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа "Лютый" с расстояния в 3 м.

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