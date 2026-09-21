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ЕЦБ запустил систему Pontes для расчетов по токенизированным активам без стейблкоинов

ЕЦБ запустил систему Pontes для расчетов по токенизированным активам без стейблкоинов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил систему Pontes, позволяющую финансовым учреждениям проводить расчеты по оптовым сделкам с токенизированными активами в деньгах центрального банка.

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