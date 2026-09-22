Политолог Данилин: провал ХДС связан с политикой Мерца в отношении России

Директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил мнение, что после провала ХДС на земельных выборах Фридриха Мерца должна ждать отставка.
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