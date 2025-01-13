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Историческое здание театра «Эрмитаж» в центре Москвы отреставрируют

Историческое здание театра «Эрмитаж» в центре Москвы отреставрируют

Проект реставрации и адаптации здания театра «Эрмитаж» в центре Москвы получил одобрение. Об этом сообщила пресс-служба столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

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