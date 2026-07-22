⚡В отношении экс-начальника ГИБДД Александра Степанова, которого обвиняли во взятке в особо крупном размере, прекратили уголовное дело.
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⚡В отношении экс-начальника ГИБДД Александра Степанова, которого обвиняли во взятке в особо крупном размере, прекратили уголовное дело.
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