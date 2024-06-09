Apple предоставит в iOS 18 полную свободу в настройке Центра управления Apple плани...

Apple предоставит в iOS 18 полную свободу в настройке Центра управленияApple планирует значительно расширить возможности настройки Центра управления в операционной системе iOS 18, которая будет представлена в понедельник на мероприятии WWDC.
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